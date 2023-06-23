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Spor

Galatasaray'da öncelik forvet ve sol bekte

Sarı-kırmızılılar, transfer dönemini 3 parçaya böldü. 28 Temmuz'a kadar sol bek ve forvet transferi yapılacak, ardından ayrılan oyuncuların yeri dolacak. Son etapta ise fırsat transferi kovalanacak.

Umut Yılmaz
09:43 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
John Cordoba - Moussa Dembele

John Cordoba - Moussa Dembele

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan katılacak Galatasaray, transfer planlamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer dönemini 3 parça halinde ele alacak. Galatasaray'ın ilk önceliği 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme turuna kadar en az 2 transfer yapmak.


Aslan, bu elemelere kadar kadrosunu bir sol bek ve bir forvetle güçlendirmek istiyor. Gomis ve Mustafa Muhammed'in takımdan ayrılması sonrası İcardi'nin bonservisini almak için çabalarını artıran Galatasaray, diğer yandan Arjantinli oyuncunun dışında da bir santrfor almak için çaba gösteriyor.


Galatasaray Lyon'la sözleşmesini yenilemeyen Moussa Dembele ve Hollanda ekibi Utrecht'in Yunan forveti Anastasios Douvikas için temaslarını sürdürürken, Kolombiya'dan da yeni bir iddia geldi. Galatasaray'ın Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Jhon Cordoba için görüşmede bulunduğu iddia edildi.


Fırsat transferi aranacak

Sarı-kırmızılılar, transfer sezonunun ortalarında ise takımdan ayrılacak oyunculara göre bir yol izleyecek. Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çeken Nelsson, Sacha Boey gibi oyuncuların satılması halinde bu bölgelere transfer yapılacak.


Yaz transfer döneminin son günlerinde ise fırsat transferi kovalanacak. Boşa çıkan, takım bulamayan, takımından ayrılmak isteyen oyuncular değerlendirilecek.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon yaz transferinin son günlerinde Milot Rashica, Juan Mata ve Matias Ross'u, ara transfer döneminin son günlerinde ise Nicolo Zaniolo'yu fırsat transferi olarak kadrosuna katmıştı.




#Galatasaray
#Süper Lig
#transfer
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