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Boey için 16 milyon euro

Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Fransız sağ bek için Lyon, Real Madrid, Liverpool ve Crystal Palace'ın takipte olduğu belirtildi. Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın, Sacha Boey için 16 milyon euroluk teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Sacha Boeyu hangi takımla istiyor: Kulübe gelen teklif var mı?
Sacha Boey'un Galatasaray ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da uyluk sakatlığıyla geçen ilk sezonun ardından formasına kavuşan Sacha Boey, sarı-kırmızlı takımda dikkat çeken bir performansa imza atıyor. Fransız futbolcunun yükselen grafiği Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye yetti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon, genç oyuncuyu yakından takip ediyor. Habere göre, Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında olan Ligue 1 ekibi, sarı-kırmızılı futbolcuyu hedef olarak belirledi.

Boey için Real Madrid dahil olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Crystal Palace'ın da ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Jeunes Footeux'ta yer alan habere göre, Joel Ward'ın yerine yeni bir isim bakan Crystal Palace, Galatasaray'ı ikna etmek için 16 milyon euro teklif edecek.

Süper Lig'de şampiyonluk için bir kadro oluşturan Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyor.

Fransa'da Dijon ve Rennes formaları giyen Boey, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

"Kimseyi satmayı düşünmüyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışının ortasında kilit oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini belirtti.

Özbek yaptığı değerlendirmede, "Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyor ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz. Sacha Boey ve Nelsson'un yanında 3-4 isme daha teklif var. Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten iddialı Şampiyonlar Ligi mesajı
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Dursun Özbek'ten iddialı Şampiyonlar Ligi mesajı


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