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Spor

Galatasaray'da sözleşme operasyonu

Sarı-kırmızılı takımda 4'ü kiralık 9 oyuncunun anlaşması sezon sonu bitecek. Kaan ve Adekugbe'nin satın alma opsiyonları, 1+1 yıllık kontratlara imza atan Mata ve Mertens'in ise performansa bağlı sözleşme uzatma opsiyonları bulunuyor.

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
09:03 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17.5 milyon euro.

Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17.5 milyon euro.

Galatasaray'da 4'ü kiralık olmak üzere 9 oyuncunun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Ara transfer döneminde kiralanan Kaan Ayhan'ın 2.3 milyon euro, Sam Adekugbe'nin ise 1 milyon euro satın alma opsiyonları bulunuyor.


Dries Mertens ve Juan Mata ise sezon başında 1+1 yıllık kontrat imzalamışlardı. Şimdiye kadar 19 maça ilk 11'de çıkan Mertens, 9 maçta daha as kadroda sahaya çıkarsa kontratı otomatik uzayacak. Mata'nın opsiyonunun devreye girmesi ise zor görünüyor. İspanyol oyuncunun opsiyonun devreye girmesi için kalan tüm resmi maçlara ilk 11'de başlaması gerekiyor.


Icardi için seferberlik

PSG'den kiralanan Mauro Icardi için ise sezon sonunda tüm imkanlar seferber edilecek. 12 lig maçında 9 gol ve 6 asistlik katkısıyla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almazken Galatasaray, Fransız ekibiyle masaya oturarak bonservis pazarlığına başlayacak.


Norwich City'den kiralanan Milot Rashica'nın da bonservisini almayı planlayan Aslan, sezon sonunda Zaniolo'ya gelecek tekliflere göre hareket edecek.


Kontratlarının sonuna gelen Okan Kocuk, Bafetimbi Gomis ve Emre Taşdemir'le ise yolların tamamen ayrılması bekleniyor.





#Galatasaray
#Dries Mertens
#Juan Mata
#Mauro Icardi
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