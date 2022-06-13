Galatasaray'da yeni yönetimin gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği konusu netlik kazanmadı. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk ve Nuri Şahin isimleri ön planda yer alırken gündemde yabancı bir teknik adamın olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Arjantin'in dev takımı River Plate'de kazandığı başarılarla adından sürekli olarak bahsettiren Marcelo Gallardo ile ilgilendiği öğrenildi. Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği bilinen Gallardo'nun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak River Plate ile başarılı çalıştırıcı arasındaki sözleşmenin şu an için sorun çıkarttığı belirtildi.

Marcelo Gallardo'nun River Plate ile sözleşmesi Aralık ayında sona eriyor. Genç teknik adamın yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

Sarı kırmızılılarda önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.