Galatasaray'da yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." cümlelerine yer verildi.

Sekidika'nın Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonu ise kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti. Sekidika'nın bu kez, bonservisiyle birlikte yeniden Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.