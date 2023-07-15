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Spor

Galatasaray'dan gol yağmuru

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan'ın Csakvar takımını 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Morutan, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo (2) kaydetti.

21:27 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Zaniolo iki gol attı

Zaniolo iki gol attı

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Macaristan'ın Csakvar takımıyla karşı karşıya geldi.


Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 3. dakikada Morutan'ın golüyle 1-0 öne geçti.


İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, Csakvar 47. dakikada Nandor ile beraberliği yakaladı.


Galatasaray, 51. dakikada Kaan Ayhan'la yeniden öne geçti. 56 ve 59. dakikalarda sahneye Nicolo Zaniolo sahneye çıktı.


Csakvar maçın sonlarına doğru farkı ikiye indirdi.


Karşılaşma Galatasaray'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.





#Galatasaray
#Csakvar
#Hazırlık maçı
23 dakika önce
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