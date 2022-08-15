Spor Galatasaraydan gönderilen Morutan ilk maçında beğeni topladı
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Galatasaray'dan gönderilen Morutan ilk maçında beğeni topladı

Galatasaray'dan kiralık olarak Pisa'ta transfer olan Olimpiu Morutan, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iki asist kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan gönderilen Morutan ilk maçında beğeni topladı
Yeni kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan ve satın alma opsiyonuyla İtalya 2. Ligi (Serie B) takımlarından Pisa'ya kiralanan Morutan, ilk maçtaki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Pisa'nın deplasmanda Cittadella ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada oyuna girdi.

Takımı 4-1 mağlup durumdayken oyuna dahil olan Rumen futbolcu, 90 ve 90+8. dakikalarda yaptığı iki asistle skorun 4-3'e gelmesini sağladı.

Morutan Pisa'yı yenilgiden kurtaramasa da ilk maçtaki performansıyla büyük beğeni topladı.

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