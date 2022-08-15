Galatasaray'dan gönderilen Morutan ilk maçında beğeni topladı

Yeni kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan ve satın alma opsiyonuyla İtalya 2. Ligi (Serie B) takımlarından Pisa'ya kiralanan Morutan, ilk maçtaki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Pisa'nın deplasmanda Cittadella ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada oyuna girdi.

Takımı 4-1 mağlup durumdayken oyuna dahil olan Rumen futbolcu, 90 ve 90+8. dakikalarda yaptığı iki asistle skorun 4-3'e gelmesini sağladı.

Morutan Pisa'yı yenilgiden kurtaramasa da ilk maçtaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Morutan'ın bugun dakika 67'de oyuna girip yaptığı 2 asist pic.twitter.com/Ysg7MpDga9 REKLAM August 13, 2022