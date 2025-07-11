Galatasaray'dan Osimhen için Napoli'ye son teklif: Peşin-taksit formülü

Napoli'de forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferi için çok çaba sarf edildiğini vurgulayan Okan Buruk, "Taraftarın beklentisinin karşılanması için çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Osimhen de bu oyunculardan biri. Abdullah Kavukcu, bu transfer için İtalya'ya gitti. Osimhen, bizimle yola devam etmek istiyor. Bu durum da bizi sevindiriyor. Umarım kısa sürede bu transfer biter. Onun yanında Icardi gibi çok özel bir oyuncumuz var. Son üç yıla damga vurdu. Türk futbolu için çok önemli bir marka değeri oldu. Sadece saha içinde değil saha dışında da insanların çok sevdiği, inanılmaz ilgi duyduğu oyuncu. Takım kaptanlarımızdan biri. Kötü bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre oldu. Eskiden çapraz bağ sakatlıklarından dönüş biraz daha kısa olabiliyordu ama son yıllara baktığımızda bu işte oyuncunun sakatlığının nüksetmemesi için tedavi uygulanıyor. Onu koruyarak gideceğiz. Koşularına başladı. Yavaş yavaş takım içine adapte etmeye çalışacağız. Fiziksel olarak çok güçlü hale getirmemiz gerekiyor ki tekrar sakatlık yaşamasın. Mauro'nun dönüşü, bizimle beraber olması çok önemli. Morata ile ilgili teklifler var. O da özel bir santrfor. Santrfor bulmak çok zor. Avrupa'da da bunu birçok kulüp yaşıyor. Biz böyle 3 santrfor bulmuşken değerlendirmek istiyoruz. Morata'ya ilgiler var. İlk isteğimiz onun bizimle devam edip, yeni sezonda bizimle birlikte olması" şeklinde konuştu.