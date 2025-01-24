Galatasaray’dan Pavlovic harekatı

Uzun bir süre Milan Skriniar’ı transfer etmek için mücadele eden Galatasaray, Slovak oyuncuyu Fenerbahçe’ye kaptırdıktan sonra alternatif arayışına girdi. Sarı-kırmızılı takım, bir süre Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic ile ilgilenmeye başladı. Galatasaray, 23 yaşındaki Sırp savunmacı için kulübü Milan ile görüşmelere start verdi. Yaz transfer sezonunda 18 milyon Euro karşılığında Salzburg’tan İtalya’ya gelen Pavlovic, son dönemde forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Genç stoper, Serie A’da en son 30 Kasım'da ilk 11’de forma giydi. Sezonun ikinci yarısında düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Pavlovic’in mali şartları araştılıyor. Galatasaray, ilk aşamada satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Milan’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibinde forma rekabetinde geri planda kalan Sırp futbolcunun Almanya ve İngiltere’den de taliplerinin olduğu öğrenildi. Bu sezon 15 maçta oynayan Pavlovic 1 gol attı.

Barış Alper’e izin yok

Yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Nottingham Forest tarafından istenen Barış Alper Yılmaz, şimdi de West Ham United’ın listesine girdi. Yıldız oyuncu için İngiliz ekibi, 25 milyon Euro’yu gözden çıkarttı. Hem Türkiye hem de Avrupa’da başarı arayan Galatasaray cephesi ise oyuncusunu ara transfer döneminde bırakmayı düşünmüyor. İngiliz ekibinin teklifine sıcak bakan Barış Alper’e ise sezon sonunda kolaylık sağlanacak.

Kutucu’da fark 500 bin Euro

İlk transferini Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu ile yapmayı planlayan Galatasaray, Eyüpspor ile 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzden 20 pay karşılığında el sıkışmıştı. Sarı-kırmızılı takım ile Ahmed’in menajeri arasındaki pazarlıklarda da sona yaklaşıldı. İki cephe arasında 500 bin Euro’luk bir fark kaldığı öğrenilirken, orta noktada buluşulduğu anda transfer resmiyete dökülecek.

Yasa dışı bahis davasında takipsizlik kararı kaldırıldı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, G.Saray, Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Sportif A.Ş. ile yönetici Eray Yazgan hakkında, 'müşterek bahis ya da şans oyunlarına teşvik etmek' suçundan verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Soruşturmanın genişletilmesi ve dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesine karar verildiği vurgulandı.















