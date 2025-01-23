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Kadıköy'de Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler unutulmadı

Kadıköy'de Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler unutulmadı

21:0723/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Kadircan Dilli
Fotoğraf: Kadircan Dilli

Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı. Futbolcular ısınmaya 'Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun' yazılı pankartla sahaya çıkarken, başlama vuruşu öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçeli futbolcular, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri unutmadı.


Futbolcular ısınmaya 'Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun' yazılı pankartla sahaya çıkarken, giydikleri siyah tişörtte de İngilizce olarak 'Ülkemize ve kulübümüze başsağlığı dileriz' yazısı yer aldı.


Tribünler futbolcuları tek tek destek için çağırırken, yumruk şov yapılmadı. Karşılaşmanın başlama vuruşu öncesi ise iki takımın futbolcuları ve hakemler orta yuvarlakta 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.






#Fenerbahçe
#Lyon
#UEFA Avrupa Ligi

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