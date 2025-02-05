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Galatasaray'dan transfer açıklaması: Yıldız oyuncu KAP'a bildirildi

Galatasaray'dan transfer açıklaması: Yıldız oyuncu KAP'a bildirildi

17:205/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mario Lemina, 2019-20 sezonunda Galatasaray formasını terletmişti.
Mario Lemina, 2019-20 sezonunda Galatasaray formasını terletmişti.

Galatasaray Kulübü, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."



Tecrübeli futbolcu, bugün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.

Galatasaray formasını 2019-2020 sezonunda da giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.






#Galatasaray
#Mario Lemina
#Transfer

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