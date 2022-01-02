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Galatasaray gözünü 18 yaşındaki Türk oyuncuya çevirdi: Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gözünü Hollanda'nın AZ Alkmaar U21 takımında forma giyen Yusuf Barasi'ye çevirdi.18 yaşındaki oyuncu için kulübüyle iletişime geçen sarı-kırmızılı takım, bu transferi bitirmek istiyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de istediği Yusuf Barasi için Beşiktaş'ın da devrede olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan Yusuf Barasi hamlesi: Görüşmeler başladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim

Sezon başında belirlediği, kadroyu gençleştirme politikasını devam ettirmek isteyen Galatasaray, ara transferde deneyimli isimler kadar, yaş ortalamasını düşürecek ve gelecek vaat eden isimleri de yeniden gündemine aldı.

Temas kuruldu

Sarı-kırmızılıların, AZ Alkmaar U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki Yusuf Barasi’yi listesine aldığı ve Hollanda ekibiyle temas kurduğu kaydedildi. Hem sol kanatta hem de forvette görev yapan oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Galatasaray'a sıcak bakıyor

Genç futbolcunun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı ve AZ Alkmaar’ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi. Bu sezon AZ Alkmaar U21 takımında 17 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Barasi, 3 kez de Hollanda 1. Ligi Eiredivisie’de boy gösterdi ve 53 dakika görev yaptı.

  • Alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı’nda oynayan Yusuf Barasi, daha sonra Türkiye’yi seçerek U21 Milli Takımı’nın formasını giymeye başlamıştı. Yusuf Barasi’nin ismi Beşiktaş’ın da gündeminde bulunuyor.

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Forvet ve sol kanat olarak görev yapan Yusuf Barasi bu sezon 20 maçta, 5 gol ve 1 asistle oynadı.
Forvet ve sol kanat olarak görev yapan Yusuf Barasi bu sezon 20 maçta, 5 gol ve 1 asistle oynadı.
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