Galatasaray'ın Alex Moreno teklifi ortaya çıktı

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda, Terim'in istediği sol bek Alex Moreno'ya teklif yapıldı. Fakat Real Betis, bu teklifi geri çevirdi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde Galatasaray, 28 yaşındaki sol bek için Betis'e kiralama teklifi sundu. Fakat İspanyol ekibi, oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Real Betis'in, 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık teklifine sıcak baktığı iddia edildi.
- 21 Ağustos 2019 tarihinde Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alex Moreno, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2024 yılında sona eriyor.
Real Betis, Galatasaray'ın Alex Moreno teklifini reddetti. İspanyollar, 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralamaya sıcak bakıyor. pic.twitter.com/DP8AerS1o3
Real Betis, Galatasaray'ın Alex Moreno teklifini reddetti. İspanyollar, 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralamaya sıcak bakıyor. pic.twitter.com/DP8AerS1o3— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) July 12, 2021