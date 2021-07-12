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Galatasaray'ın Alex Moreno teklifi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Real Betis forması giyen Alex Moreno'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın İspanyol ekibine yaptığı teklif ortaya çıkarken, Betis'in bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Alex Moreno teklifi ortaya çıktı
Transfermarkt verilerine göre Alex Moreno'nun güncel bonservis bedeli 6 milyon euro.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda, Terim'in istediği sol bek Alex Moreno'ya teklif yapıldı. Fakat Real Betis, bu teklifi geri çevirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Galatasaray, 28 yaşındaki sol bek için Betis'e kiralama teklifi sundu. Fakat İspanyol ekibi, oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Real Betis'in, 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

  • 21 Ağustos 2019 tarihinde Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alex Moreno, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2024 yılında sona eriyor.

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