Galatasaray'a kötü haber: Bordeaux devreye girdi

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, 6 numara sorununu Alman ekibi Wolfsburg forması giyen Fransız oyuncu Josuha Guilavogui ile çözmek istiyordu.
Sarı-kırmızılı takımın 31 yaşındaki oyuncu için yapmış olduğu teklif kabul görülürken, Fransa'dan kötü bir haber geldi.
- Bordeaux Josuha Guilavogui için devreye girdi
- Galatasaray, transferi konusunda anlaşma sağladığı Josuha Guilavogui’yi elinden kaçırıyor. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg’un 31 yaşındaki Fransız ön liberosunu Bordeaux’a kaptırmak üzere. Guilavogui’nin ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı iddia edildi.