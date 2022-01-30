Spor Galatasaraya kötü haber Bordeaux devreye girdi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Galatasaray'a kötü haber: Bordeaux devreye girdi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın anlaşma sağladığı Josuha Guilavogui için Fransız ekibi Bordeaux devreye girdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın anlaşma sağladığı Josuha Guilavogui için Bordeaux devreye girdi
Transfermarkt verilerine göre Josuha Guilavogui'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, 6 numara sorununu Alman ekibi Wolfsburg forması giyen Fransız oyuncu Josuha Guilavogui ile çözmek istiyordu.

Sarı-kırmızılı takımın 31 yaşındaki oyuncu için yapmış olduğu teklif kabul görülürken, Fransa'dan kötü bir haber geldi.

  • Bordeaux Josuha Guilavogui için devreye girdi
  • Galatasaray, transferi konusunda anlaşma sağladığı Josuha Guilavogui’yi elinden kaçırıyor. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg’un 31 yaşındaki Fransız ön liberosunu Bordeaux’a kaptırmak üzere. Guilavogui’nin ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray orta sahaya takviye yapacak
SPOR
Galatasaray orta sahaya takviye yapacak


Görenler hayran kalıyor

Görenler hayran kalıyor

​Hakkari'de kar sonrası mest eden görüntü.
83 bin kişiyeiş kapısı açılacak

83 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​53 milyar liralık yatırım yolda.
Galatasaraya bedava kaleci: Domenec Torrent telefonla arayarak transferi bitirdi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'balıkçı' göndermesi.

​Köylüler kazdıkları tünelden evlerine ulaşıyor.

​Anne ve bebeği hayatını kaybetti.

​TEM'deki zincirleme kazada çok sayıda yaralı var.

Beş saatte bir adres değiştirmişler.

​Kabe'nin, Metaverse ile ziyarete açılması tartışma yarattı.

​Rusya sınıra kan bankası kurdu.

​Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Direktörü Yeni Şafak'a anlattı.

​Kar yağışı tarımda kuraklık riskini azaltacak.

​MBS Pegasus için Netanyahu'yu aramış.

​Yerli ve yabancı yatırımcıya müjde.
Başkanı fena işlettiler

Başkanı fena işlettiler

​Komutan değil dolandırıcı çıktı.
Kıyıya ulaştı

Kıyıya ulaştı

Petrol sızıntısı nedeniyle plaj afet bölgesi ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.