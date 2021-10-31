Galatasaray'ın attığı gol için eski hakemden itiraz: İptal edilmeliydi

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında öne geçtiği gol için ofsayt tartışması çıktı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, Morutan'ın şutu esnasında Nelsson'un kalecinin görüş açısını kapattığını belirtti.
Yılmaz, "Kaleci ve Nelsson arası 4 metre mesafe kriteri gereği, diğer hiçbir kritere gerek kalmadan çok açık ve bariz ofsayt gol iptal edilmeliydi" dedi.
- Öte yandan sosyal medyada bazı futbolseverler bu pozisyonla Beşiktaş'ın Hatay maçında sayılmayan golünü karşılaştırdı.
İşte Morutan'ın golündeki pozisyon;
Galatasaray Gaziantep
V Mert Guzenge
👉Kaleci ve Nelson arası 4metre
Mesafe kriteri gereği,Diğer hiçbir kritere gerek kalmadan
Çok acık ve Bariz OFSAYT
Gol IPTAL Edilmeliydi
👉Ne yazıkki MHK'nin büyük HATASI,Acemi bir VAR
Bu pozisyonu değerlendirecek
Donanımda degil#GSvGFK pic.twitter.com/m3Xqdm2nPL
Galatasaray Gaziantep
FİFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel ise bu pozisyonda ofsayt olmadığını belirtti.
GS’nin golündeki pozisyon ile BJK maçındaki aynı değil
-Nelsson sadece Ofsayt pozisyonunda herhangi bir hareketi yok
-Kalecinin topa hamle zamanlaması topu net gördüğünü gösteriyor yani etkilenmiyor oyuncudan,şikayetçide olmadı
-Top kalecinin olduğu uzak köşeye doğru atılıyor
GS’nin golündeki pozisyon ile BJK maçındaki aynı değil