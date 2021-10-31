Galatasaray'ın attığı gol için eski hakemden itiraz: İptal edilmeliydi

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında öne geçtiği gol için ofsayt tartışması çıktı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, Morutan'ın şutu esnasında Nelsson'un kalecinin görüş açısını kapattığını belirtti.

Yılmaz, "Kaleci ve Nelsson arası 4 metre mesafe kriteri gereği, diğer hiçbir kritere gerek kalmadan çok açık ve bariz ofsayt gol iptal edilmeliydi" dedi.

Öte yandan sosyal medyada bazı futbolseverler bu pozisyonla Beşiktaş'ın Hatay maçında sayılmayan golünü karşılaştırdı.

İşte Morutan'ın golündeki pozisyon;

Galatasaray Gaziantep

V Mert Guzenge



👉Kaleci ve Nelson arası 4metre

Mesafe kriteri gereği,Diğer hiçbir kritere gerek kalmadan

Çok acık ve Bariz OFSAYT

Gol IPTAL Edilmeliydi

👉Ne yazıkki MHK'nin büyük HATASI,Acemi bir VAR

Bu pozisyonu değerlendirecek

Donanımda degil#GSvGFK pic.twitter.com/m3Xqdm2nPL REKLAM October 31, 2021

FİFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel ise bu pozisyonda ofsayt olmadığını belirtti.