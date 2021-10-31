Spor Galatasarayın attığı gol için eski hakemden itiraz İptal edilmeliydi
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın attığı gol için eski hakemden itiraz: İptal edilmeliydi

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında Morutan ile bulduğu gol için ofsayt itirazları yapıldı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada golün 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın attığı gol için eski hakemden itiraz: İptal edilmeliydi
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında öne geçtiği gol için ofsayt tartışması çıktı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, Morutan'ın şutu esnasında Nelsson'un kalecinin görüş açısını kapattığını belirtti.

Yılmaz, "Kaleci ve Nelsson arası 4 metre mesafe kriteri gereği, diğer hiçbir kritere gerek kalmadan çok açık ve bariz ofsayt gol iptal edilmeliydi" dedi.

  • Öte yandan sosyal medyada bazı futbolseverler bu pozisyonla Beşiktaş'ın Hatay maçında sayılmayan golünü karşılaştırdı.

İşte Morutan'ın golündeki pozisyon;

FİFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel ise bu pozisyonda ofsayt olmadığını belirtti.
Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.