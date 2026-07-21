Galatasaray'ın bir hazırlık maçı daha belli oldu
11:15, 21/07/2026, Salı
AA
Galatasaray'ın Ümraniyespor maçındaki 11'i
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Galatasaray, Fransız ekibi Rennes ile hazırlık maçı yapacak.
Fransız temsilcisinin açıklamasında, karşılaşmanın RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00'de oynanacağı belirtildi.
Rennes, ligde geçen sezonu 59 puanla altıncı sırada bitirdi.
Spor
Galatasaray'ın hazırlık maçında gol yağmuru: Genç yıldızlar jeneriklik goller attı!
Başlıklar :GalatasarayRennesRAMS Park
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.