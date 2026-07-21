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Galatasaray'ın bir hazırlık maçı daha belli oldu

Galatasaray'ın bir hazırlık maçı daha belli oldu

11:15, 21/07/2026, Salı
AA
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Galatasaray'ın bir hazırlık maçı daha belli oldu
Galatasaray'ın Ümraniyespor maçındaki 11'i

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray, Fransız ekibi Rennes ile hazırlık maçı yapacak.


Fransız temsilcisinin açıklamasında, karşılaşmanın RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00'de oynanacağı belirtildi.


Rennes, ligde geçen sezonu 59 puanla altıncı sırada bitirdi.



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Başlıklar :GalatasarayRennesRAMS Park
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