Galatasaray'ın eski yıldızı CSKA Sofya'nın başına geçti

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağlamıştı. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertliler için yola çıkmıştı.



Lizbon'dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na inen Jorge Jesus, kendisini bekleyen özel helikopterle havaalanından ayrılıp kalacağı otele geçti.

