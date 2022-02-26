Spor Galatasarayın gönderdiği futbolcu Portekizde gecenin gündemini oluşturdu
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Galatasaray'ın gönderdiği futbolcu Portekiz'de gecenin gündemini oluşturdu

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Assunção, Ocak ayında geri gönderilmişti. 21 yaşındaki futbolcu, takımı Famalicao ile çıktığı karşılaşmada ırkçılığa maruz kaldı. Portekizli futbolcu, yaşanılan olay sonrasında sahadan çıkmak istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın gönderdiği futbolcu Portekizde gecenin gündemini oluşturdu
Gustavo Assunção - Famalicao

Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Gustavo Assunçao, Galatasaray'dan geri döndükten sonra çıktığı maçta kendisini büyük bir krizin içinde buldu.

21 yaşındaki futbolcu 2-1 önde oldukları karşılaşmada ırkçılığa maruz kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bu olay sonrasında genç futbolcu sahadan çıkmak istedi.

  • Assunçao, Tondela'da forma giyen Rafael Barbosa'nın kendisine ırkçı ifadeler kullandığını ve tehditler savurduğunu iddia ederken Portekiz Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili soruşturma açacağı belirtildi.
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