Galatasaray'ın gönderdiği futbolcu Portekiz'de gecenin gündemini oluşturdu

Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Gustavo Assunçao, Galatasaray'dan geri döndükten sonra çıktığı maçta kendisini büyük bir krizin içinde buldu.
21 yaşındaki futbolcu 2-1 önde oldukları karşılaşmada ırkçılığa maruz kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bu olay sonrasında genç futbolcu sahadan çıkmak istedi.
- Assunçao, Tondela'da forma giyen Rafael Barbosa'nın kendisine ırkçı ifadeler kullandığını ve tehditler savurduğunu iddia ederken Portekiz Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili soruşturma açacağı belirtildi.
Eski Galatasaray oyuncusu Gustavo Assunção, takımı Famalicão'nun Tondela ile oynadığı maçın son dakikasında kendisine rakip oyuncunun ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle sahadan çıkmak istedipic.twitter.com/rRMVcAgVyM
Eski Galatasaray oyuncusu Gustavo Assunção, takımı Famalicão'nun Tondela ile oynadığı maçın son dakikasında kendisine rakip oyuncunun ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle sahadan çıkmak istedipic.twitter.com/rRMVcAgVyM— LigaNos_Türkiye🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) February 26, 2022