Galatasaray'ın gönderdiği futbolcu Portekiz'de gecenin gündemini oluşturdu

Dünya

Belarus'ta siyasi kriz: Muhalif lider kendisini 'devlet başkanı' ilan etti

Belarus'ta muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine destek vermesi nedeniyle kendisini 'Belarus'un ulusal lideri' ilan etti. Tikhanovskaya sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Lukaşenko ülkeye ihanet etti. Ukrayna'yı işgal hareketinin bir parçası oldu" diye konuştu.