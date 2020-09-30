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Galatasaray'ın gözü kulağı Güney Amerika'da: Hedefte iki orta saha var

Galatasaray transferin son günlerinde Fulham'dan Seri'yi almaya çalışırken bir yandan da scout ekibinin hazırladığı listedeki oyuncularla görüşüyor. Sarı kırmzılılarda gündemde iki potansiyelli orta saha oyuncusu bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın ilgilendiği Fausta Vera, Arjantin'in alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Galatasaray'ın ilgilendiği Fausta Vera, Arjantin'in alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Galatasaray, orta saha transferi için transferin son günlerinde gözünü Arjantin'e çevirdi. Sarı kırmızılılar Boca Juniors'tan Campuzano ve Argentinos Juniors'tan Fausto Vera ile ilgileniyor.

Önceki günlerde Campuzano ile haberleri çıkan Galatasaray, bu transferde sonuç alamamıştı. Güney Amerika'daki son haberlere göre sarı kırmızılılar Argentinos Juniors'tan Fausto Vera'yı kadrosuna katmak için kulübüyle görüşmelere başladı.

Defansif orta saha bölgesinde forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, attığı ters toplar ve özgüvenli haliyle biliniyor. Arjantin'in alt yaş kategorilerinde forma giyen oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek.

Galatasaray yönetimi bunu fırsat bilerek oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar bu oyuncuyu transfer edebilmek için kasasına para koymak zorunda. Bu sebeple transferin son günlerinde bazı oyuncularla yollar ayrılabilir.

Fausta Vera kimdir, nasıl bir oyuncu? İşte fikir sahibi olabileceğiniz bir tanıtım videosu;


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