Galatasaray'ın ilk transferi 'kısa sürede açıklanacak' iddiası

Spor

Nuri Şahin'den Beşiktaş itirafı

Beşiktaş ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Kupayı almayı çok istiyoruz. Favori tabi ki de Beşiktaş, ama biz de hazırız. Camiamız rahat olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.