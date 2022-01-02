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Galatasaray'ın ilk transferi 'kısa sürede açıklanacak' iddiası

Devre arasında takımı takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Norveç basınına göre sarı kırmızılılar uzun zamandır izlediği Ola Solbakken'in transferinde sona geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın ilk transferi kısa sürede açıklanacak iddiası
Ola Solbakken - Bodo Glimt

Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda skorer bir hücum oyuncusu arayan sarı kırmızılıların scout ekibi Ola Solbakken'i raporlamıştı. Teknik heyetin olumlu yanıt verdiği bu transferde yönetim büyük yol kat etti.

Norveç basınından Nordisk Norvège'nin haberine göre Ola Solbakken'in transferi Galatasaray tarafından yakında duyurulacak.

  • Bodo Glimt formasıyla dikkat çekici bir sezon geçiren Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 10 Avrupa kupası maçında 5 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
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