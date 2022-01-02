Galatasaray'ın ilk transferi 'kısa sürede açıklanacak' iddiası

Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda skorer bir hücum oyuncusu arayan sarı kırmızılıların scout ekibi Ola Solbakken'i raporlamıştı. Teknik heyetin olumlu yanıt verdiği bu transferde yönetim büyük yol kat etti.
Norveç basınından Nordisk Norvège'nin haberine göre Ola Solbakken'in transferi Galatasaray tarafından yakında duyurulacak.
- Bodo Glimt formasıyla dikkat çekici bir sezon geçiren Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 10 Avrupa kupası maçında 5 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
✍🏼 | Ola Solbakken devrait rejoindre Galatasaray ces prochains jours. En effet le club turc et Bodø/Glimt auraient trouvé un accord pour le joueur de 23 ans formé au club. pic.twitter.com/tUlJkyP12r
✍🏼 | Ola Solbakken devrait rejoindre Galatasaray ces prochains jours. En effet le club turc et Bodø/Glimt auraient trouvé un accord pour le joueur de 23 ans formé au club. pic.twitter.com/tUlJkyP12r— Nordisk Norvège 🇳🇴 (@EliteserienFr) January 2, 2022