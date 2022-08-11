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Galatasaray'ın istediği Andrea Belotti'nin transferinde olay gelişme

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İtalyan golcü Andrea Belotti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların istediği forvetin Roma'ya transferinde pürüz çıktı. Galatasaray cephesi Roma transferinde yaşanan sorun nedeniyle transferde yeniden devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın istediği Andrea Belottinin transferinde olay gelişme
Andrea Belotti - Torino

Galatasaray'ın listesinde bulunan Andrea Belotti'nin transferinde önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan golcünün Roma ile yaptığı görüşmeler tıkandı. Bunun sebebi ise Roma'nın forveti Eldor Shomurodov'un takımda ayrılmaması.

Bologna'nın istediği Shomurodov'un transferinde yaşanan kriz sebebiyle Roma, Belotti'ye gerekli maaşı veremiyor. Mali şartları sağlaması için Shomurodov ile yollarını ayırmayı hedefleyen Roma, bu amacına ulaşamadığı takdirde Belotti'ye imza attıramayacak.

  • Belotti, son olarak Torino'da forma giymişti. İtalyan forvet, kulübüyle sözleşme uzatmayınca serbest statüde yer almaya başlamıştı.

Belotti, 270 Serie A maçında 106 gol atmış 27 de asist yapma başarısı gösterdi.
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