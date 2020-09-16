Galatasaray'ın istediği Kamil Jozwiak Derby County'e transfer oldu: Transferde Fenerbahçe detayı
Galatasaray'ın istediği Kamil Jozwiak Derby County'e transfer oldu
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a üzücü bir haber İngiltere'den geldi. Sarı-kırmızılı takımın istediği Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'ye transfer oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve daha sonra Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru'nun yokluğunu doldurmak istiyor. Sarı-kırmızlılar bu kapsamda Polonyalı genç kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için transfer çalışmalarına başlamıştı.
İmzayı attı
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 22 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'ye 4,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Fenerbahçe detayı
Kamil Jozwiak'ı kadrosuna katan Derby County'nin başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu görev yapıyor.
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