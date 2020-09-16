Galatasaray'ın istediği Kamil Jozwiak Derby County'e transfer oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve daha sonra Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru'nun yokluğunu doldurmak istiyor. Sarı-kırmızlılar bu kapsamda Polonyalı genç kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için transfer çalışmalarına başlamıştı.

İmzayı attı

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 22 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'ye 4,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fenerbahçe detayı

Kamil Jozwiak'ı kadrosuna katan Derby County'nin başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu görev yapıyor.

Kamil Jozwiak'ın attığı şık goller;

Galatasaray'ın Kamil Jozwiak teklifi ortaya çıktı Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Onyekuru'nun yokluğunu yine hızlı bir kanat oyuncusuyla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların peşine düştüğü oyuncuysa Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak.Polonya basını, Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu için 2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı. Ayrıca haberlerde, sarı-kırmızılı takımın teklifinin düşük olduğunu ve 3 ile 3.5 milyon euro arasında bir teklifle bu transferi sonlandırabileceği kaydedildi.Kamil Jozwiak kimdir?22 Nisan 1998 yılında Polonya'da doğan Kamil Jozwiak, futbola ülkesinde başladı. Lech Poznan'dan yetişen 22 yaşındaki oyuncu, Polonya alt yaş milli takımının hepsinde görev yaptı. Kamil Jozwiak, 19 Kasım 2019 yılında Polonya Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. 1.76 boyundaki oyuncu sol kanat olarak görev yapıyor. Bu sezon oynadığı 39 karşılaşmada 9 gol attı ve 7'de asist yaptı.Kamil Jozwiak'ın attığı birbirinden şık goller;Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli olduGalatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Samuel Kalu kimdir?