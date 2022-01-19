Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor

Ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray takımın başına Pep Guardiola'nın yardımcılığını da yapmış İspanyol Domenec Torrent'i getirmişti. Yeni hocayla birlikte çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u İstanbul'a getirecek.
Keşfettiği ve ucuza alarak parlatıp milyon eurolara satan Portekizli futbol adamı, alınacak ve satılacak futbolculardan sorumlu olacak.
Luis Campos kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda görev yaptı?
- 6 Eylül 1964 tarihinde dünyaya gelen Luis Campos 1993 yılında ülkesinin Leiria takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı. 57 yaşındaki futbol adamı sırasıyla Esposende, Desportivo Aves, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitoria Setubal, Varzim ve Baira Mar takımlarını çalıştırdı. 2012 yılında Real Madrid takımında Scout olarak görev yaptı. 2013-2014 sezonunda Monaco'da spor koordinatörü, 2014-2016 arası ise Fransız ekibinde teknik heyet sorumluluğu gibi görevlerde yer aldı. Son olarak 2017-2020 tarihleri arasında Lille'de sportif direktör olarak görev yaptı.
Futbolun usta gözü Campos
- Monaco'da göreve başladığı dönemde Bernardo Silva'yı 15.7 milyon Euro, Bakayoko'yu da 8 milyon Euro'ya kadroya katan Campos, bu iki oyuncunun satışından Fransa kulübüne 90 milyon Euro kazandırdı. Monaco'dan ayrıldıktan sonra Lille'de sportif direktör olarak görev alan Luis Campos; Nicolas Pepe, Malcuit ve Thiago Mendes'i toplam 28 milyon Euro karşılığında transfer etti. Lille bu 3 oyuncudan 2 sezon sonra 114 milyon Euro gelir elde etti. Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ı Lille'in kadrosuna katarak şampiyonlukta kritik rol alan Campos takımdan sezon ortasında ayrılmış olsa da oluşturduğu yapı, tarihi başarıya imza attı.
Mbappe'yi dünya yıldızı yaptı
- Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'yi profesyonel yapan ve genç oyuncunun Monaco'dan 145 milyon Euro bedelle PSG'ye transferiyle büyük ün kazanan Luis Campos, 2018 yılında Mbappe'nin Real Madrid forması giyebileceğini söylemişti.