Spor Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Camposu getiriyor
TRANSFER

Galatasaray dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u getiriyor

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'le yollarını ayırmasının ardından takımın başına İspanyol Domenec Torrent'i getirmişti. Futbol şubesinde yapılanmaya giden sarı-kırmızlı takım dünyaca ünlü Luis Campos'u İstanbul'a çağırdı. Zirveye yaklaşmak isteyen ve uzun vadede başarı endeksli bir takım oluşturmak isteyen Aslan keşfettiği ve ucuza alıp parlattığı futbolcuları milyon eurolara satan Portekizli futbol adamını takıma katmak istiyor. Peki Galatasaray'ın istediği Luis Campos kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda görev yaptı?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın istediği Luis Campos kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda görev yaptı?
Luis Campos

Ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray takımın başına Pep Guardiola'nın yardımcılığını da yapmış İspanyol Domenec Torrent'i getirmişti. Yeni hocayla birlikte çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u İstanbul'a getirecek.

Keşfettiği ve ucuza alarak parlatıp milyon eurolara satan Portekizli futbol adamı, alınacak ve satılacak futbolculardan sorumlu olacak.

Luis Campos kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda görev yaptı?

  • 6 Eylül 1964 tarihinde dünyaya gelen Luis Campos 1993 yılında ülkesinin Leiria takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı. 57 yaşındaki futbol adamı sırasıyla Esposende, Desportivo Aves, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitoria Setubal, Varzim ve Baira Mar takımlarını çalıştırdı. 2012 yılında Real Madrid takımında Scout olarak görev yaptı. 2013-2014 sezonunda Monaco'da spor koordinatörü, 2014-2016 arası ise Fransız ekibinde teknik heyet sorumluluğu gibi görevlerde yer aldı. Son olarak 2017-2020 tarihleri arasında Lille'de sportif direktör olarak görev yaptı.

Futbolun usta gözü Campos

  • Monaco'da göreve başladığı dönemde Bernardo Silva'yı 15.7 milyon Euro, Bakayoko'yu da 8 milyon Euro'ya kadroya katan Campos, bu iki oyuncunun satışından Fransa kulübüne 90 milyon Euro kazandırdı. Monaco'dan ayrıldıktan sonra Lille'de sportif direktör olarak görev alan Luis Campos; Nicolas Pepe, Malcuit ve Thiago Mendes'i toplam 28 milyon Euro karşılığında transfer etti. Lille bu 3 oyuncudan 2 sezon sonra 114 milyon Euro gelir elde etti. Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ı Lille'in kadrosuna katarak şampiyonlukta kritik rol alan Campos takımdan sezon ortasında ayrılmış olsa da oluşturduğu yapı, tarihi başarıya imza attı.

Mbappe'yi dünya yıldızı yaptı

  • Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'yi profesyonel yapan ve genç oyuncunun Monaco'dan 145 milyon Euro bedelle PSG'ye transferiyle büyük ün kazanan Luis Campos, 2018 yılında Mbappe'nin Real Madrid forması giyebileceğini söylemişti.
Görenlere pes dedirtti

Görenlere pes dedirtti

​Otomobili sulara gömülürken selfie çekti.
Anne babalar dikkat

Anne babalar dikkat

​Kovid atlatan çocuklarda görülebilir.
Kahramanmaraş Valiliğinden açıklama: Petrol boru hattındaki patlamanın nedeni ortaya çıktı

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Bakanlık tarih verip açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.