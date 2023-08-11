Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Zaha, Kayserispor maçı kadrosuna alındı
Galatasaray'da Kayserispor maçının kafilesi belli oldu. Yeni transferler Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha da kadroda yer aldı.
Öte yandan Nicolo Zaniolo kafilede yer almadı.
Fernando Muslera, Le Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban.