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Spor

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, müsabakanın kamp kadrosunu açıkladı.

17:20 . 11/08/2023 Friday
Yeni Şafak
Zaha, Kayserispor maçı kadrosuna alındı

Zaha, Kayserispor maçı kadrosuna alındı

Galatasaray'da Kayserispor maçının kafilesi belli oldu. Yeni transferler Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha da kadroda yer aldı.


Öte yandan Nicolo Zaniolo kafilede yer almadı.


Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Le Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban.

#Galatasaray
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
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