Galatasaray'ın Partey ısrarı

Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 numara transferi için somut adımlar atıyor. Aslan, Arsenal'den Thomas Partey için resmi teklifte bulundu.





Galatasaray, Ganalı oyuncu için 10 milyon euroluk teklif sundu. Londra takımı bu teklifi yeterli bulmadı. Arsenal, 50 milyon euro yatırım yaptığı ve yaklaşık 35 milyon euro piyasa değeri bulunan Partey'den daha yüksek gelir bekliyor. Galatasaray ise son ana kadar bekleme kararı aldı.





Arsenal oynatıyor





Arsenal, Partey'i satmak için acele etmiyor. İngiliz ekibi Ganalı oyuncuyu bu sezon tüm maçlarda 90 dakika sahada tuttu. Manchester City ile oynanan Community Shield karşılaşmasında Partey, uzatmalar dahil 120 dakika mücadele etti. Tecrübeli oyuncu, asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen bu sezon Arsenal'in Premier Lig'de çıktığı Nottingham Forest ve Crystal Palace maçlarında sağ bek olarak görev yaptı.













İki seçenek daha var





Sarı-kırmızılı takım ayrıca PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Veratti ve Bologna'dan Nicolas Dominguez için de girişimlerini sürdürüyor. Bu iki oyuncu için Suudi Arabistan kulüpleriyle rekabet eden Aslan, Icardi ve Zaha'da olduğu gibi sponsor yardımı alacak.





Veratti'nin 40 milyon euro, Dominguez'in ise 17 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.





Veratti bu sezon henüz PSG'de resmi maça çıkmadı. Dominguez ise Bologna ile ilk 11'de mücadele etmeye devam ediyor.



















