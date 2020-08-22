Galatasaray 19 yaşındaki yeteneğin peşinde: 'Dünya yıldızı olabilir'

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Polonya'da umduğunu bulamayınca rotayı Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan İsmaila Coulibaly'a çevirdi.

Galatasaray, orta saha transferi için el attığı Polonya pazarında umduğunu bulamadı. Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, bu temaslardan olumlu sonuç alamadı. 21 yaşındaki ön libero Moder'e İngiltere'den 8 milyon Euro teklif geldiği ortaya çıkarken Jozwiak'ın da peşinde Alman kulüpleri var.

Elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferleri bitirme şansı olmayan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.

İsmaila Coulibaly kimdir: Kaç yaşında, nasıl bir oyuncu?