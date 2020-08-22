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Galatasaray'ın transfer etmek istediği İsmaila Coulibaly kimdir: İsmaila Coulibaly nasıl bir oyuncu?

Galatasaray 19 yaşındaki yeteneğin peşinde: 'Dünya yıldızı olabilir'

Orta saha transferi için yoğun mesai veren Galatasaray yönetimi, rotayı Norveç'e çevirdi. Genç ve potansiyelli isimlerin peşinden koşan sarı kırmızılıların gündemine yakın zamanda yıldız oyuncu konumunda değerlendirilebilecek bir oyuncu girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmaila Coulibaly

İsmaila Coulibaly

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Polonya'da umduğunu bulamayınca rotayı Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan İsmaila Coulibaly'a çevirdi.

Galatasaray, orta saha transferi için el attığı Polonya pazarında umduğunu bulamadı. Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, bu temaslardan olumlu sonuç alamadı. 21 yaşındaki ön libero Moder'e İngiltere'den 8 milyon Euro teklif geldiği ortaya çıkarken Jozwiak'ın da peşinde Alman kulüpleri var.

Elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferleri bitirme şansı olmayan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.

İsmaila Coulibaly kimdir: Kaç yaşında, nasıl bir oyuncu?

  • Mali U20 Milli Takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarpsborg'da görev yapan 19 yaşındaki Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor oynayabiliyor. Sol ayaklı oyuncunun scouting programlarına göre en güçlü özelliği oyun kurma ve kontrataklar.
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