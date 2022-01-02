Galatasaray'ın gündeminde olan Ola Solbakken kimdir?

Ligde ilk yarısını 27 puanla 10. sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Zirvenin oldukça gerisinde kalan sarı-kırmızılılar Avrupa'da ise ligin aksine önemli bir performans sergileyerek Avrupa Ligi'nde bulunduğu grubu namağlup lider tamamladı. Ancak hem Avrupa'da ki performansını devam ettirmek hem de Ligde zirveyi zorlamak isteyen Galatasaray'da gündem transfer...

Aslan, Norveç 1. Lig ekibi Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i radarına almış durumda. Galatasaray bu bağlamda 23 yaşındaki oyuncuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Peki Ola Solbakken kimdir, nereli ve kaç yaşında?

7 Eylül 1998 yılında Norveç'te dünyaya gelen Solbakken, profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında ülkesinin RBK Alt. takımında başladı.23 yaşındaki futbolcu sırasıyla RBK Alt., Rosenborg II, Ranheim IL formaları giydi. Son olarak 2020'nin ocak ayında Bodo Glimt takımına 300 bin euro karşılığında transfer oldu. Genç futbolcu Norveç Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Boda Glimt takımında Avrupa kupaları dahil olmak üzere toplam 36 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.





REKLAM

SPOR Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi feshediliyor

SPOR Burak Elmas, Yusuf Yazıcı için Ahmet Ağaoğlu'ndan izin isteyecek