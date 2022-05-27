Galatasaray'ın ucuza sattığı Valentine Ozornwafor için 1.5 milyon euroluk teklif var

Galatasaray 2019 yılında 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor ile yollarını ayırıyor.
Spor Arena'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların sezon başında bedelsiz olarak Charleroi’ye kiraladığı Nijeryalı futbolcunun kontratıma satın alma opsiyonu konulduğu ortaya çıktı. Belçika ekibi de 100 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncunun bonservisini aldı.
- 15 katı teklifler var
- 100 bin euro karşılığında 22 yaşındaki stoperi kadrosuna katan Charleroi'ye, genç oyuncu için tekliflerin geldiği iddia edildi. Başarılı bir performans sergileyen Valentine Ozornwafor'a 1.5 milyon euronun üstünde teklif geldiği öğrenildi.