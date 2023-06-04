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Spor

Galatasaray'ın yeni forması tanıtıldı

Sarı-kırmızılı takımın 2023-2024 sezonunda giyeceği iç saha forması görücüye çıktı.

13:27 . 4/06/2023 Pazar
AA
Tanıtımı yapılan parçalı forma

Tanıtımı yapılan parçalı forma

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı.


Kulüpten "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.


Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan 'parçalı forma'nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.






#Galatasaray
#Süper Lig
#GS Store
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