Galatasaray'ın yeni oyuncusu Erick Pulgar'dan transfer itirafı

Ekonomi

Bazı özel hastanelere yönelik rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulunda gerçekleştirildi. Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi neticesinde bazı özel hastanelere 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldı.