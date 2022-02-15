Spor Galatasarayın yeni oyuncusu Erick Pulgardan transfer itirafı
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Galatasaray'ın yeni oyuncusu Erick Pulgar'dan transfer itirafı

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında konuşan Pulgar, teklif gelince hızlı bir şekilde kabul ettiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni oyuncusu Erick Pulgardan transfer itirafı
Pulgar'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray'ın Şilili oyuncusu Erick Pulgar, kulüp televizyonuna konuştu. Transfer süreci hakkında bilgi veren 28 yaşındaki yıldız, sezon sonu İtalya'ya döneceğini söyledi. Pulgar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Galatasaray'ı biliyordum"

  • "Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim"

"Hemen adapte oldum"

  • "Takıma hemen adapte oldum. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar."

"Sezon sonu İtalya'ya dönüyorum"

  • İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim.

"Melo saygı değer bir oyuncu"

  • "Melo'yu tanıyorum. Sahada karakterini gösteren ve saygı değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dışarda sakin bir insanım ve sahaya çıkınca farklı bir karaktere bürünüyorum."

"Torrent ve ekibi bizi maçlara iyi hazırlıyor"

  • "Domenec Torrent ve ekibi antrenmanlarda çok farklı, güzel bilgiler veriyor. Bizleri maça çok iyi hazırlıyorlar."
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