Spor Galatasarayda yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı
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Galatasaray’da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken yeni transferler de sahaya indi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Galatasarayın yeni transferleri Icardi, Mata, Rashica, Ross, Yusuf Demir ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray Haberleri - Mauro Icardi

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni transferler idmana çıktı

Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata ilk antrenmanına çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, sakatlık önleyici çalışmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

  • Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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