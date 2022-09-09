Galatasaray’da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni transferler idmana çıktı

Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata ilk antrenmanına çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, sakatlık önleyici çalışmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, 5 yeni transferini tanıttı. pic.twitter.com/8SMYDXnJGX — SPOR (@yenisafakspor) September 8, 2022