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Galatasaraylı futbolcu tribünleri tek tek dolaştı

Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Altay ile berabere kalan Galatasaray ligde üst üste 4. maçında da puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takımda Patrick van Aanholt, Altay maçından sonra tribünleri tek tek dolaşıp, alınan sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcu tribünleri tek tek dolaştı
Galatasaray ligde 4 haftadır kazanamıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 34. dakikada Halil Dervişoğlu ve 80. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. İzmir ekibinin gollerini ise 17. dakikada Cesar Pinares ve 86. dakikada penaltıdan Bamba attı.

Tribünleri dolaştı

Galatasaray'da Patrick van Aanholt, Altay maçından sonra tribünleri tek tek dolaşıp, alınan sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi. Maç sonrasında sahadan en son çıkan isim olan yıldız futbolcuyu, tribünler alkışlayarak destek oldu.

  • Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 23'e yükseltti. Sarı-kırmızılı takımın zirve ile olan puan farkı ise 16'ya çıktı.

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