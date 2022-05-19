Galatasaraylı futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçildi

Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, WhoScored verilerine göre UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi 11'e seçildi.
Sarı kırmızılı forma ile Barcelona maçlarına kadar oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında sürekli olarak 11'e seçilen Marcao, istatistiklerin toplanmasının ardından sezon karmasında da kendisine yer buldu.
- Öte yandan Marcao, 7.55 puan ortalamasıyla turnuvanın en iyi reyting alan ikinci oyuncusu oldu. Zirvede 7.59 ile Adnan Januzaj bulunurken listenin devamında turnuvanın gol kralı James Tavernier, Ricardo Horta ve Declan Rice sıralandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanılan maçlarda toplanılan reytingler dikkate alınarak yapılan sezon 11'inde Galatasaraylı Marcao da yer aldı pic.twitter.com/Ezm8s86x4e
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanılan maçlarda toplanılan reytingler dikkate alınarak yapılan sezon 11'inde Galatasaraylı Marcao da yer aldı pic.twitter.com/Ezm8s86x4e— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 19, 2022