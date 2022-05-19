Galatasaraylı futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçildi Frankfurt'un şampiyon olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde futbolcu verilerine göre en iyi 11 belirlendi. Buna göre sezonun kadrosunda Galatasaray'dan bir futbolcu da yer aldı.

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