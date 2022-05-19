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Galatasaraylı futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçildi

Frankfurt'un şampiyon olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde futbolcu verilerine göre en iyi 11 belirlendi. Buna göre sezonun kadrosunda Galatasaray'dan bir futbolcu da yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcu UEFA Avrupa Liginde sezonun 11ine seçildi
Galatasaraylı futbolcular.

Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, WhoScored verilerine göre UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi 11'e seçildi.

Sarı kırmızılı forma ile Barcelona maçlarına kadar oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında sürekli olarak 11'e seçilen Marcao, istatistiklerin toplanmasının ardından sezon karmasında da kendisine yer buldu.

  • Öte yandan Marcao, 7.55 puan ortalamasıyla turnuvanın en iyi reyting alan ikinci oyuncusu oldu. Zirvede 7.59 ile Adnan Januzaj bulunurken listenin devamında turnuvanın gol kralı James Tavernier, Ricardo Horta ve Declan Rice sıralandı.

Reytinglere göre UEFA Avrupa Ligi'nde oluşan en iyi 11.
Reytinglere göre UEFA Avrupa Ligi'nde oluşan en iyi 11.
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