​Galatasaraylı oyuncu Valentine Ozornwafor maçta yediği yumrukla bilincini kaybetti

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Yunanistan açıklarında İtalya bandıralı feribotta çıkan yangında kayıp olan 11 kişiden birinin Aydınlı

Mehmet Çakır olduğu ortaya çıktı. Ailesi ve yakınları Çakır’dan gelecek iyi haberi dört gözle beklerken, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.