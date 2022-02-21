​Galatasaraylı oyuncu Valentine Ozornwafor maçta yediği yumrukla bilincini kaybetti

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusu Valentine Ozornwafor, Belçika Ligi ekiplerinden Sporting Charleroi'ye kiralanmıştı.
İki kez bilincini kaybetti
Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlayan genç oyuncu, 45. dakikada rakibi Dante Vanzeir'den yediği yumruk sonrasında yerde kaldı. Baygınlık geçiren ve bilinci iki kere kapanan Ozornwafor, hastaneye kaldırıldı.
- Durumu iyi
- Yapılan tetkik ve tedavilerin ardından durumunun iyi olduğu açıklanan genç oyuncu, hastanede gözlem altında tutuluyor. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Savunmacımız Valentine Ozornwafor hakkındaki ilk haberler güven verici. Sahada iki kez bilincini kaybettikten sonra bilinci açıldı. Sarsıntı protokolüne göre gözlem altında kalacak" ifadeleri kullanıldı.
Valentine Ozornwafor alkışlar eşliğinde sedyeyle oyunu terk etti. pic.twitter.com/XPsEFWcLm0
Valentine Ozornwafor alkışlar eşliğinde sedyeyle oyunu terk etti. pic.twitter.com/XPsEFWcLm0— Tivibu Spor 🇹🇷 (@tivibuspor) February 19, 2022