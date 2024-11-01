Galatasaraylı yıldız kararını verdi: Devre arası ayrılıyor

Trendyol Süper Lig’de 28 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar son olarak derbide Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti ve maç başına 2.8 puan ortalaması yakaladı. Aslan 11. haftayı ise bay geçecek.