Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız kararını verdi: Devre arası ayrılıyor

Galatasaraylı yıldız kararını verdi: Devre arası ayrılıyor

14:571/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray’da bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı
Galatasaray’da bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı

Galatasaray’da bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı. Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki futbolcunun Almanya’ya geri döneceği iddia ediliyor. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'da sezon başından beri performansını yükseltemeyen ve forma şansı bulamayan yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre Gabriel Sara'nın transferi sonrası kulübeye mahkum olan tecrübeli oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Az süre aldığı için devre arasında Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya dönebileceği konuşuluyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da performansını artıramaması durumunda Kerem Demirbay'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı yaptı.

Galatasaray'da toplamda 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol atarken 9 da asiste imza attı. Kerem Demirbay geçen sezonun başında Leverkusen'den 3.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.





#Galatasaray
#Kerem Demirbay
#Almanya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA SON DAKİKA 2024: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge Torba Yasa kimlere verilecek? İşte, Bağkur 7200 gün...