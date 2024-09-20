Galatasaraylı Ziyech'ten İsrail terörüne tepki: Bu saldırganlığı destekleyen tüm ülkelere lanet olsun

Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, terör devleti İsrail'in askerlerinin şehit Filistinlilerin cansız bedenlerini tekmeleyerek çatıdan attığı görüntülere tepki gösterdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ziyech, "Bir konuya açıklık getirelim; İsrail’e ve İsrail’in bu saldırganlığını destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!" ifadelerini kullandı.
Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde çok katlı bir evin çatısından aşağı Filistinlilerin cesetlerini atarken görüntülendi.
Filistinlilerin İsrail askerleri ile bir çatışma esnasında öldürüldüklerini belirten görgü tanıkları, askeri bir buldozerin daha sonra metal pençe aparatını kullanarak çatıdan attıkları cesetleri kaldırdığı bilgisini aktardı.
Galatasaraylı Ziyech'ten İsrail terörüne tepki: Lanet olsun
Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, işgalcilerin şehit Filistinlilerin cansız bedenlerini tekmeleyerek çatıdan attığı görüntülere tepki gösterdi.
Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Ziyech, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamaları sonrası düzenlenen kutlamalara Filistin bayrağı ile çıkmıştı.