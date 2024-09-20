EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
C
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı Ziyech'ten İsrail terörüne tepki: Bu saldırganlığı destekleyen tüm ülkelere lanet olsun

Galatasaraylı Ziyech'ten İsrail terörüne tepki: Bu saldırganlığı destekleyen tüm ülkelere lanet olsun

Hüseyin Berk
20:3020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech

Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, terör devleti İsrail'in askerlerinin şehit Filistinlilerin cansız bedenlerini tekmeleyerek çatıdan attığı görüntülere tepki gösterdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ziyech, "Bir konuya açıklık getirelim; İsrail’e ve İsrail’in bu saldırganlığını destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!" ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde çok katlı bir evin çatısından aşağı Filistinlilerin cesetlerini atarken görüntülendi.

Filistinlilerin İsrail askerleri ile bir çatışma esnasında öldürüldüklerini belirten görgü tanıkları, askeri bir buldozerin daha sonra metal pençe aparatını kullanarak çatıdan attıkları cesetleri kaldırdığı bilgisini aktardı.

Galatasaraylı Ziyech'ten İsrail terörüne tepki: Lanet olsun

Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, işgalcilerin şehit Filistinlilerin cansız bedenlerini tekmeleyerek çatıdan attığı görüntülere tepki gösterdi.

Yaklaşık 11,5 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Ziyech,
"Bir konuya açıklık getirelim; İsrail’e ve İsrail’in bu saldırganlığını destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!"
ifadelerini kullandı.

Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Ziyech, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamaları sonrası düzenlenen kutlamalara Filistin bayrağı ile çıkmıştı.


#Hakim Ziyech
#Filistin
#İsrail
#Galatasaray

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...