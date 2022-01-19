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Galatasaraylıları heyecanlandıran adam: Luis Campos

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile görüşme yapmak için İstanbul'a gelecek olan Luis Campos, sosyal medyada büyük ses getirdi. Dünya futbolunda birçok yıldızın transferinde önemli rol oynayan Portekizli futbol adamının Burak Elmas ile danışmanlık üzerine konuşacağı ve Galatasaray Futbol Takımı'nın transfer operasyonunda kritik hamleler yapacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylıarı heyecanlandıran adam Luis Campos kimdir? Luis Campos kimleri keşfetti?
Luis Campos, Galatasaray ile görüşmek için bugün İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği futbol adamı Luis Campos'un sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas ile yapacağı görüşme sosyal medyada gündem haline geldi.

Dünya futbolunda birçok yıldızın transferinde önemli rol oynayan Luis Campos'un Galatasaray'ın transfer operasyonunu yürütmesi bekleniyor. Portekizli futbol adamının alınacak oyuncuların yanı sıra takımın gelir sağlayacak oyuncularının da Avrupa piyasasına sunumu ile ilgili çalışmalar yapacağı aktarıldı.

  • Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında teknik direktör Domenec Torrent ile anlaşmaya varmıştı. İspanyol teknik adamın yardımcılık görevine de Albert Riera getirilmişti. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın futbol danışmanlığı görevi için de Luis Campos'u düşündüğü basın yer almıştı.

Galatasaray ile görüşmeye gelen Luis Campos kimdir?

  • 6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi. Campos, 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı ve birkaç amatör takımı ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti. Gil Vicente'nin menajeri olarak Campos, Jose Mourinho'nun FC Porto ile 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 2012 yılında Campos, Mourinho yönetiminde Real Madrid CF için keşif ve taktik analisti oldu. Campos, 2013'ten 2016'ya kadar AS Monaco FC'de sportif direktör olarak adını duyurdu. Radamel Falcao, Joao Moutinho, James Rodriguez, Lemar, Benjamin Mendy Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko isimleri keşfetti. 2017 yılında Lille'in sportif direktörü oldu. 18 Aralık 2020'de Campos, Lille'den ayrıldı.

Luis Campos'un transferlerinde başrolde olduğu futbolcular.
Luis Campos'un transferlerinde başrolde olduğu futbolcular.
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