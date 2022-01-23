Spor Gaston Campi Süper Lige geri döndü
TRANSFER

Gaston Campi Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Gaston Campi'yi renklerine bağladı.

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Haber Merkezi AA
Gaston Campi Süper Lige geri döndü
Campi, Trabzonspor formasıyla 39 maça çıkmıştı.

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Campi'nin sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gaston Campi, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.

Campi forma ve atkıyla poz verdi.
Campi forma ve atkıyla poz verdi.

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