Gaston Campi Süper Lig'e geri döndü

F3 Asya'da ciddi kaza: Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç'un da karıştığı kaza anı kamerada

F3 Asya'da yarışan pilotlarımız Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç ciddi bir kazaya karıştı. İki pilotumuzun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.