Gaston Campi Süper Lig'e geri döndü

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Campi'nin sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gaston Campi, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.