Gaston Campi'den Trabzonspor'un gündemindeki oyuncuya transfer çağrısı

Trabzonspor, yeni sezonun kadrosunu kurmak için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. 3 yabancı transferi bitiren bordo mavililerin yeni hedefi Boca Juniors'un defansif orta sahası Ivan Marcone.

Boca Juniors'ta forma giyen oyuncu, istediği şansları bulamayınca takımdan ayrılmak istiyor. Arjantinli orta saha oyuncusu için şartlarını zorlayan Trabzonspor kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak istiyor.

Konuyla ilgili görüşleri sorulan Gaston Campi, Arjantin medyasına konuştu. Canlı yayında soruları cevaplayan Campi, Marcone'nin Avrupa'da futbol oynama fırsatını geri çevirmemesini ve Trabzonspor'a gelmesini istediğini söyledi.

Mikel'in yokluğunda o bölgede zorlandıklarını kabul eden Campi, Marcone'nin transferinin takım için de olumlu olacağını belirtti.

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