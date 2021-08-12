Spor Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı Türk futboluna çok ilgili
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Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı: Türk futboluna çok ilgili

İspanya 2. Lig ekiplerinden Huesca ile yollarını ayıran 27 yaşındaki Uruguaylı sol bek Gaston Silva, adım adım Trabzonspor'a yaklaşıyor. Silva'nın menajeri yaptığı açıklamada, oyuncunun Türk futboluna ilgi duyduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaston Silvanın menajeri Trabzonsporu açıkladı
Gaston Silva'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Süper Lig'de yeni sezon başlarken, Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip, İspanya 2. Lig takımlarından Huesca ile yollarını ayıran sol bek Gaston Silva'nın peşine düştü.

Calciomercato'nun haberine gör, Silva'nın menajeri Juan Arandilla, Trabzonspor'dan teklif aldıklarını söyledi. Arandilla, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Gaston, Türk futboluna çok ilgili. Özellikle de Trabzonspor gibi önemli ve harika bir takımdan bahsediyorsak" ifadelerini kullandı.

  • 3 Eylül 2020 tarihinde bedelsiz olarak Independiente'den Huesca'ya transfer olan Gaston Silva, geride bıraktığımız sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.

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