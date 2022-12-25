ÖZET | Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep'in golünü 71. dakikada Joao Figueiredo kaydederken, Beşiktaş'ın golünü ise 86.dakikada Wout Weghorst attı.

Alınan bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 17'ye, siyah-beyazlılar ise 23'e çıkarttı. Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anıldı

Gaziantep FK'li futbolcular kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına maç öncesi sahaya, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesi ısınma çalışmalarını ise "25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun" yazılı tişörtle gerçekleştirdi.

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Gaziantepli futbolcuların giydiği tişörtler.

Gaziantep-Beşiktaş maç özeti

6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

46. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cenk’in ortasında Weghorst’un kafa vuruşu çok az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada sağ kanattan rakip kaleye yönelen Mustafa Eskihellaç’ın şutu Beşiktaş savunmasında Necip’ten döndü.

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier’in çaprazdan kaleye sert vuruşunu kaleci Günay güçlükle savurdu.

53. dakikada Djilobodji’nin pasıyla rakip kaleye doğru ilerleyen Maxim’in ceza sahasına girmeden yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası içine Furkan’ın gönderdiği pasa tek vuruş yapan Maxim’in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada sol çizgiden Cenk Tosun’un penaltı noktasına ortasına Weghorst’un yaptığı kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Muleka’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst’un sert şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazan Figueiredo’nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada Beşiktaş’ın Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Günay güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Muleka’nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı şutta meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

85. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Redmond’un yerden sert şutunu Günay son anda kornere çeldi.

86. dakikada sol kanattan Masuaku’nun arka direğe ortasına kafa vuruşunu yapan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

90. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı üzerinde buluştuğu topa gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Gaziantep-Beşiktaş maç özeti izle

Gaziantep Beşiktaş maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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