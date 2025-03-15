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Kayserispor deplasmanda tek golle kaybetti: Küme düşme hattı karıştı!

Kayserispor deplasmanda tek golle kaybetti: Küme düşme hattı karıştı!

15:2915/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 28. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 28. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip David Okereke’nin dakika 52’de attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Kayserispor bu sonucun ardından 27 puanda kalarak düşme potasında 17. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 38 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı. Gaziantep FK - Kayserispor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Küme düşme hattında mücadele veren Kayserispor, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk oldu. Gaziantep rakibini tek golle mağlup etti. Galibiyet golü David Okereke’den geldi. Gaziantep FK - Kayserispor maç özeti ve güncel puan durumu haberimizde.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Kayserispor maç özetini izlemek için

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Gaziantep FK
#Kayserispor
#Süper Lig

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