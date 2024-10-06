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Kartal'a Antep'te son dakika şoku: Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı |ÖZET

Kartal'a Antep'te son dakika şoku: Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı |ÖZET

21:036/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Antep'te kazanan yok.
Antep'te kazanan yok.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada golleri 31. dakikada Ciro Immobile (P) ve 90+5. dakikada Maxim attı. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.


Siyah-beyazlıların golünü 31. dakikada Ciro Immobile (P) kaydetti. Antep'in golünü ise 90+5. dakikada Maxim attı.


Beşiktaş, 6 maçtır Gaziantep FK deplasmanında kazanamıyor.


Siyah-beyazlılarda Paulista maçın 21. dakikasında sakatlanarak yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.


Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 17 yaparak 3. sırada kaldı. Gaziantep FK ise 5 puanla 16. sıraya yükseldi.


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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