Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada golleri 31. dakikada Ciro Immobile (P) ve 90+5. dakikada Maxim attı. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlıların golünü 31. dakikada Ciro Immobile (P) kaydetti. Antep'in golünü ise 90+5. dakikada Maxim attı.
Beşiktaş, 6 maçtır Gaziantep FK deplasmanında kazanamıyor.
Siyah-beyazlılarda Paulista maçın 21. dakikasında sakatlanarak yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 17 yaparak 3. sırada kaldı. Gaziantep FK ise 5 puanla 16. sıraya yükseldi.