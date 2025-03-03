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Gaziantep FK 3-1 Eyüpspor Maç Özeti (VİDEO)

Gaziantep FK 3-1 Eyüpspor Maç Özeti (VİDEO)

18:323/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emmanuel Boateng ile Okereke'nin gol sevinci.
Emmanuel Boateng ile Okereke'nin gol sevinci.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 52 ile 78. dakikada Emmanuel Boateng (2) ve 90+4. dakikada Okereke attı. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.


Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 52 ile 78. dakikada Emmanuel Boateng (2) ve 90+4. dakikada Okereke kaydetti.


Eyüpspor'un tek golünü 65. dakikada Tayfur Bingöl attı. Caner Erkin uzatma dakikalarında itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.


Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 32 yaparak 10. sıraya yükseldi. Eyüpspor 40 puanla 5. sırada kaldı.


GAZİANTEP FK - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
Gaziantep FK - Eyüpspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Gaziantep FK
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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