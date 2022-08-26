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Gaziantep FK 5-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 4. haftasında açılış maçında Gaziantep FK, zemin sorunu sebebiyle Yeni Hatay Stadyumu'nda ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. Toplamda 7 gole sahne olan keyifli mücadelenin özet görüntülerini ve beraberindeki golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep FK Antalyaspor özet izle: İşte maçta atılan muhteşem 7 gol
Gaziantep FK, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Süper Lig'in 4. haftasında açılış maçında Gaziantep FK, zemin sorunu sebebiyle Yeni Hatay Stadyumu'nda ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. Toplamda 7 gole sahne olan keyifli mücadelenin özet görüntülerini ve beraberindeki golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Gaziantep FK, zemin bakım çalışması sebebiyle Yeni Hatay Stadyumu'nda ağırladığı ligin flaş ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Antep'e farklı galibiyeti getiren golleri João Figueiredo (3), Sagal ve Pekhart kaydetti. Konuk ekibin 2 golünü ise Haji Wright attı.

Gaziantep FK - Antalyaspor özet: Wright ve Figueiredo gol izle

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Joao Figueiredo, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor. Joao Figueiredo aynı pozisyonun devamında Gaziantep FK takımını öne geçiren golü atıyor.

30. dakikada skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Haji Wright ile aradığı golü buldu.

32. dakikada Alexandru Maxim ile Fredy arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alexandru Maxim. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

40. dakikada Haji Wright takımını öne geçiren golü atıyor.

Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor.

48. dakikada Alexandru Maxim rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

54. dakikada Gaziantep FK takımı, Joao Figueiredo ile eşitliği sağlıyor.

58. dakikada Gaziantep FK'da Tomas Pekhart takımını öne geçiren golü atıyor.

67. dakikada Angelo Sagal ile Gaziantep FK farkı 2'ye çıkarıyor.

73. dakikada Gaziantep FK, Joao Figueiredo, Gaziantep FK adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 5-2. Tecrübeli futbolcu bu golle birlikte takımının 5. kendisinin ise 3. golünü kaydederek hat-trick yapmış oldu.

80. dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Veysel Sarı.

Karşılaşma 5-2'lik skorla Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sona eriyor.


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