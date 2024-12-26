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Gaziantep FK Ganalı golcü Boateng'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK Ganalı golcü Boateng'i kadrosuna kattı

Haber Merkezi
09:4026/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Gaziantep FK, Ganalı golcü Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı.
Gaziantep FK, Ganalı golcü Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ganalı golcü Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı.

Gaziantep FK golcüsüne kavuştu. Süper Lig ekibi Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Orobah takımında forma giyen 28 yaşındaki forvet ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Boateng'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.


Açıklamada, "Emmanuel Boateng'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Yeni transferimiz Emmanuel Boateng, takımımızla antrenmanlarına başlayacak olup, transfer tescil dönemi açıldığında forma giymeye hazır olacaktır." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​




#Gaziantep
#Emmanuel Boateng
#Süper Lig

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