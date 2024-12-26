Gaziantep FK Ganalı golcü Boateng'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK golcüsüne kavuştu. Süper Lig ekibi Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Orobah takımında forma giyen 28 yaşındaki forvet ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.