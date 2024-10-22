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Gaziantep FK Okereke'nin son durumunu açıkladı

Gaziantep FK Okereke'nin son durumunu açıkladı

15:5622/10/2024, Salı
AA
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David Okereke
David Okereke

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.


Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Bellona Kayserispor maçında futbolcu David Okereke'nin sakatlandığı hatırlatıldı.


Açıklamada, "Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce gerçekleştirilen detaylı tetkik ve muayenelerin ardından sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.




#Gaziantep FK
#David Okereke
#Süper Lig

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