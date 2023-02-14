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Spor

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan: "Figueiredo'yu Başakşehir'e vereceğiz"

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, oyuncularına teklifler geldiğini söyledi. Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Takımın iskeletini koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

13:53 . 14/02/2023 Salı
DHA
Joao Figueiredo bu sezon 26 maçta, 9 gol ve 3 asistle oynadı.

Joao Figueiredo bu sezon 26 maçta, 9 gol ve 3 asistle oynadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'den bir çok kulübün oyuncularına talip olduğu Gaziantep ekibinde bu sayede maaş yükü de alınmış olacak. Takımın iskeletinin bozulmadan futbolcuların form durumlarının kaybolmaması için atılacak bu adıma birçok kulüp de destek gösterdi.


"Figueiredo'yu Başakşehir'e vereceğiz"

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Henüz imza aşamasına gelmeyen transfer olduğunu dile getiren Adnan Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz" diye konuştu. Başakşehir'in Mustafa Eskihellaç ile de ilgilendiği öğrenildi. 


"İskeleti koruyacağız"
Transferi netleşmeyen oyuncular hakkında konuşmanın doğru olmayacağını vurgulayan Adnan Erkan, "Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı göndermekten ziyade kiralık vereceğiz. Takımın iskeletini de bu anlamda koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Takımın içini asla boşaltma gibi bin niyetimiz yok" diye konuştu.

Oyuncular bir çok takımın radarında
Öte yandan Gaziantep FK'da oyuncular bir çok takımın radarına girdi. Süper Lig ekipleri 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer döneminde bu sezon lige devam etmeyecek Gaziantep FK'dan oyuncuları listesine aldı. Edinilen bilgilere göre oyuncu temsilcileri Süper Lig ekipleriyle dirsek teması halinde. 

Trabzonspor Markovic'in peşinde
Lazar Markavoc'in Fenerbahçe ile değil Trabzonspor ile görüştüğü öğrenilirken, bu transferin UEFA Konferans Ligi maçından sonra netleşeceği belirtildi. Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'e Adana Demirspor'un, kaleci Günay Güvenç'e Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'un talip oldukları gelen bilgiler arasında yer alıyor. Maxim'i ise Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüştügü menajerler tarafından ifade edildi.



#Gaziantep
#Başakşehir
#Figueiredo
41 dakika önce
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Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan: "Figueiredo'yu Başakşehir'e vereceğiz"
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