Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan: "Figueiredo'yu Başakşehir'e vereceğiz"

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'den bir çok kulübün oyuncularına talip olduğu Gaziantep ekibinde bu sayede maaş yükü de alınmış olacak. Takımın iskeletinin bozulmadan futbolcuların form durumlarının kaybolmaması için atılacak bu adıma birçok kulüp de destek gösterdi.

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Henüz imza aşamasına gelmeyen transfer olduğunu dile getiren Adnan Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz" diye konuştu. Başakşehir'in Mustafa Eskihellaç ile de ilgilendiği öğrenildi.