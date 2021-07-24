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Gaziantep, Schalke 04'ten Hamza Mendyl'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Hamza Mendyl'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Haber Merkezi AA
Gaziantep, Schalke 04ten Hamza Mendyli kadrosuna kattı
Transfermarkt verilerine göre Hamza Mendyl'nin güncel bonservis değeri 1 milyon euro.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sol bek oyuncusu Faslı Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımından Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

  • Mendyl'in, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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