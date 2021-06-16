Gerrard Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor

Dünya

Alman iç istihbarat raporunda PKK vurgusu: On binden fazla üyesi var 16,5 milyon euro haraç topladı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatının 2020 Raporu'nda terör örgütü PKK'ya ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. 12 sayfalık rapora göre, PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunuyor. Terör örgütünün ayrıca 16,5 milyon euro yardım ve haraç topladığı da vurgulandı.