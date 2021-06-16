Gerrard Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers’dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’e Rangers talip oldu.
İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard’ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel’i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığı, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.
- Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.