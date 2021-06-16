Spor Gerrard Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor
TRANSFER

Gerrard Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Haber Merkezi İHA
Gerrard Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor
Steven Gerrard Rangers'ta sezonu şampiyon tamamladı.

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers’dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’e Rangers talip oldu.

İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard’ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel’i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığı, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

  • Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Samuel'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Samuel'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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